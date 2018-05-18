З'явилося фото з місця ліквідації командира терористів "ДНР"
12:04, 18 травня 2018Війна
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Терорист отримав смертельні осколкові поранення в районі Авдіївської промзони
На цьому місці був ліквідований терорист "Мамай" / фото t.me/wargonzo
У мережі з'явилося фото з місця знищення командира "15-ї інтернаціональної бригади" ("П'ятнашка") терористів "ДНР" Олега Мамієва.
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Знімок опублікував у своєму Telegram-каналі War Gonzo, за інформацією якого, "Мамай" загинув унаслідок гранатометного обстрілу.
Раніше про ліквідацію Мамієва повідомляв російський бойовик і письменник Захар Прилєпін.
Олег Мамієв змінив бойовика Ахра Авізба з позивним "Абхаз", який раніше очолював банду "П'ятнашка" і якого бойовики підозрювали у вбивстві Арсена Павлова "Мотороли".
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