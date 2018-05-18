З'явилося фото з місця ліквідації командира терористів "ДНР"

12:04, 18 травня 2018
Війна
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На цьому місці був ліквідований терорист "Мамай" / фото t.me/wargonzo

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Знімок опублікував у своєму Telegram-каналі War Gonzo, за інформацією якого, "Мамай" загинув унаслідок гранатометного обстрілу.

Раніше про ліквідацію Мамієва повідомляв російський бойовик і письменник Захар Прилєпін.

Олег Мамієв змінив бойовика Ахра Авізба з позивним "Абхаз", який раніше очолював банду "П'ятнашка" і якого бойовики підозрювали у вбивстві Арсена Павлова "Мотороли".

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Теги: #ДНР#ліквідація#командир