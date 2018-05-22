В районі промзони в Авдіївці бійці ЗСУ затримали шпигуна бойовиків (фото)

До вечора 21 травня, військовослужбовцями однієї з бригад зі складу Об'єднаних сил, що виконують завдання в районі Авдіївської промзони, виявлений чоловік 1960 року народження, який таємно намагався перетнути лінію розмежування.

Українські військовослужбовці виявили і затримали в районі Авдіївської промзони бойовика, який збирав розвіддані про ЗСУ. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

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До вечора 21 травня, військовослужбовцями однієї з бригад зі складу Об'єднаних сил, що виконують завдання в районі Авдіївської промзони, виявлений чоловік 1960 року народження, який таємно намагався перетнути лінію розмежування.

"Наші воїни вели спостереження за даною особою з моменту виходу його з району, зайнятої супротивником. Кожні 100-200 метрів він зупинявся і робив дзвінок з мобільного телефону. Вийшовши на наш секрет, намагався позбутися телефону", - йдеться в повідомленні прес-центру ООС.

В ході опитування, громадянин Присяжнюк зізнався, що співпрацює з так званої "армією ДНР" з січня 2016 і є військовослужбовцем резерву 11 мотострілецького полку. У його завдання входить збирати відомості про ЗСУ.

За його словами, безпосередньо на промзоні він раніше був двічі. Під час слідування в третій раз був затриманий військовослужбовцями ЗС України.

Терорист повідомив, що він був завербований в м. Горлівка, під час розпиття спиртних напоїв в 2016 році. Особисті доручення отримував від "військовослужбовця ДНР" з позивним .