Загострення на Донбасі: чому скаженіють бойовики

На Донбасі останніми днями справді спостерігається загострення ситуації, але вона не є критичною — вона залишається абсолютно контрольованою з боку Об’єднаних сил і української армії.

Нинішнє загострення відбувається з декількох причин. Перша з них полягає в тому, що росіяни і підконтрольні їм формування бойовиків дуже занепокоєні останніми успіхами українських Об’єднаних сил на Донбасі. Адже нещодавно було проведено декілька вдалих операцій. Так, зокрема, було повністю взято під контроль населений пункт Південне в Донецькій області. На деяких напрямках ми поліпшили свої тактичні позиції. Також було здійснено декілька вдалих контрдиверсійних операцій, і вперше за довгий час декілька разів затримували безпосередньо бойовиків (такого вже давно не було, щоб в інформаційному полі з’являлися обличчя бойовиків). Крім того, СБУ (а вона теж входить до складу Об’єднаних сил) провела декілька вдалих рейдів по виявленню схронів з боєприпасами і операцій по контртерористичній діяльності.

Тобто Україна почала розвивати успіх на тактично-оперативному рівні, що і непокоїть бойовиків. Через це у противника виникла певна паніка.

Україна, як відомо, змінила характер операції на сході, перейшовши від пасивної позиції до активної

До того ж, російська пропаганда для того, щоб мобілізувати ресурс і так не дуже вмотивованих людей, які воюють з боку Росії, роздуває міф про майбутній наступ ЗСУ на Донбасі. Вона змушена це робити, інакше втратить мобілізаційні можливості — людей треба тримати в тонусі. І ця пропаганда накладається на наші тактичні успіхи. Так противник намагається протидіяти, показати свою активність, довести, що вони спроможні нам протистояти.

Друга причина полягає в тому, що зараз ідуть перемовини щодо України. Російська Федерація хоче показати, що вона контролює ситуацію. Крім того, вона хоче вивести Україну на новий етап перемовин, які зайшли в глухий кут, але — на своїх умовах. Тому відбуваються обстріли житлових кварталів, нашої інфраструктури — просто щоб посіяти паніку. На мою думку, саме це є причиною нещодавнього обстрілу Торецька та інших містечок. Тому що, коли їхні диверсійні групи намагаються здійснити прорив, а ЗСУ їм протидіють вдало, починаються обстріли житлових кварталів для того, щоб посіяти паніку серед місцевого населення і, таким чином, прикрити свої дії на фронті. Це розповсюджена тактика, яка застосовувалася і в Сирії.

Нинішнє загострення фактично є відповіддю на наші успіхи

Ще один момент. Коли всі сторони проводять активну діяльність (а Україна, як відомо, змінила характер операції на сході, перейшовши від пасивної позиції до активної), це завжди призводить до збільшення зіткнень. І це нормально, бо активні дії викликають активну протидію. Тобто нинішнє загострення фактично є відповіддю на наші успіхи.

Що стосується повідомлень про Горлівку, яку начебто українські Збройні сили намагаються взяти в кільце… За останній рік у нас у деяких місцях були не дуже вдалі тактичні позиції, і бойовики могли спокійно нас обстрілювати тільки через те, що Мінськими угодами були зафіксовані певні висоти, які потрапили або на лінію розмежування, або були закріплені безпосередньо за бойовиками. Ми ж дещо поліпшили оперативну ситуацію.

Все, що біля Горлівки — дуже близько. Я бував там неодноразово: навіть один із партизанських радіоприймачів, який транслює український радіосигнал, добиває до Горлівки. Тобто там усе дуже поруч. Тому сказати, що ми прямо беремо Горлівку в кільце, не можна — вона і так завжди була в напів-кільці. Адже там завжди була пристойна присутність ЗСУ, бо це проблемний район, і звідти постійно проводилися якісь операції росіянами.

Фактично противник цими повідомленнями зараз нагнітає страх серед місцевого населення і буде при цьому намагатися звинуватити ЗСУ у порушенні домовленостей. А це може бути використане Росією як привід для більш розширених операцій. До того ж, Росії не потрібен дозвіл на проведення операцій. Вона в інформаційному полі просто зараз розганяє повідомлення про якісь порушення угод українською стороною, щоб створити підстави для своїх більш агресивних дій, як на військовому фронті, так і на дипломатичному. Тобто все робиться для того, щоб звинуватити Україну. Для цього вони розповсюджують фейки, наприклад, про те, що Україна використовувала хімічну зброю, або що Україна обстрілює мирні райони Донецька та Луганська — вони жодного разу не показали жодних відео і жодних фотографій.

Тобто Росія і бойовики використовують таку тактику: тільки-но вони починають проводити якісь військові дії, вони одразу в інформаційному полі починають звинувачувати у всьому ЗСУ, щоб складно було розібратися, хто і що насправді обстрілював. Але, слава Богу, на четвертий рік війни і наші іноземні партнери, і ОБСЄ вже розібралися, що до чого. Тож, у першу чергу, це провокації з боку росіян. Це така гра «хто кого звинуватить»…

Мирослав Гай, заступник голови Ради резервістів, молодший лейтенант, волонтер, голова благодійного фонду "Мир і Ко"