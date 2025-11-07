За словами Михайла Ходорковського, момент, коли можна було повалити владу РФ, вже пройшов.

Головний критик Кремля Михайло Ходорковський заявив, що Європі варто готуватися до тривалої конфронтації з РФ, незалежно від того, як буде розвиватися війна Росії проти України. Про це пише Politico.

"Нам слід очікувати, що холодна війна триватиме щонайменше десять років", - попередив колишній нафтовий магнат Ходорковський цього тижня на закритому заході в Брюсселі.

Він наголосив, що єдиним стримуючим фактором від подальшої агресії РФ проти Європи впродовж цього періоду буде переконання російського диктатора Володимира Путіна в тому, що Захід становить реальну військову загрозу.

У Politico нагадали, що під час холодної війни, яка тривала майже 50 років, СРСР та Захід працювали над підривом один одного, не ризикуючи відкритим конфліктом у Європі та потенційною ядерною війною.

Водночас зараз чиновники ЄС та НАТО наголошують, що Росія відроджує свою політику виснаження, використовуючи гібридні тактики війни для того, аби дестабілізувати Захід та посіяти розбрат.

Своєю чергою Ходорковський, який провів десять років за ґратами у Росії та зараз живе у Лондоні, применшив ефективність західних санкцій у впливі на Кремль, додавши, що вони "створюють певний тиск на російську економіку, але нічого драматичного".

Також він скептично поставився до того, що атаки українських дронів по російських нафтопереробних заводах зможуть паралізувати військову машину РФ.

"Навіть найпотужніший дрон, навіть ракета "Томагавк", може вразити максимум два гектари. Типовий об'єкт у Сибіру зазвичай займає 1500 гектарів. Завдані збитки можна порівняти з тим, як наступити комусь на ногу", - пояснив колишній власник нафтового гіганта "ЮКОС" і колись найбагатша людина Росії.

Ходорковський вважає, що єдиний момент, коли владу Путіна могли реально повалити, був впродовж перших двох років після початку його повномасштабного вторгнення, якби Росія зазнала вирішальної військової поразки в Україні.

Він додав, що це вікно можливостей тепер закрите.

Водночас він іронічно сказав:

"У нас [в Росії] є традиція, що наші диктатори, як правило, йдуть з життя у віці від 70 до 80 років".

Що відомо про справу Михайла Ходорковського

Минулого місяця влада РФ порушила нову кримінальну справу проти Ходорковського, звинувативши його у керівництві "терористичною організацією" та підготовці насильницького захоплення влади за допомогою українських парамілітарних формувань.

У своїй заяві Федеральна служба безпеки РФ (ФСБ) також назвала 22 інші особи, які повʼязані з Російським антивоєнним комітетом Ходорковського, групою офіційно налаштованих росіян у вигнанні.

"Деякі з названих осіб вже відбули тюремне ув'язнення в Росії або стикалися з загрозою судового переслідування за свою політичну діяльність. Але до списку також входять науковці та бізнесмени", - підкреслили у Politico.

Сам Ходорковський перебував у сибірській колонії впродовж 10 років, а вже у 2013 році його помилували.

"Ця справа стала знаковою і широко розглядалася як початок кампанії Путіна з придушення інакомислення. Хоча справа стосувалася ухилення від сплати податків та інших фінансових звинувачень і призвела до експропріації "Юкосу", вона в першу чергу розглядалася як політичне попередження критикам Кремля", - пояснили у матеріалі.

Нові звинувачення проти бізнесмена та його соратників зʼявилися лише через два тижні після того, як Парламентська асамблея Ради Європи оголосила про створення "платформи для діалогу" з російськими демократичними опозиційними силами.

Під час виступу у Брюсселі Ходорковський заявив, що сильна реакція Кремля показала, "наскільки Путіна турбує ідея легітимізації російських демократичних сил, навіть символічної".

У коментарі для Politico він сказав, що впевнений, що одного дня повернеться до РФ після Путіна, однак попередив, що країні знадобиться ще кілька десятиліть, аби звільнитися від "імперіалістично-військової риторики", яка зображує Росію оточеною ворогами і виправдовує вторгнення до сусідніх країн.

"Моє покоління не доживе до того дня, коли російське суспільство повернеться до нормального стану", - вважає Ходорковський.

НАТО і Росія - останні новини

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що альянс обійшов Росію у виробництві боєприпасів. За його словами, нині в країнах НАТО виробляють більше боєприпасів, аніж виробляли у попередні десятиріччя.

Рютте додав, що такий прогрес треба розвивати в інших напрямках - від високоякісних засобів протиповітряної оборони до недорогих дронів-перехоплювачів.

Водночас командувач ВПС Швеції Йонас Вікман наголосив, що НАТО має вчитися в України, якщо не хоче програти війну з РФ. Він додав, що те, що відбувається в Україні, є "майстер-класом з прискореної адаптації" і чітким знаком того, що "перемагає та сторона, яка навчається найшвидше".

"Тактика еволюціонує щотижня. Майже жодна зброя, якою ми колись підтримували Україну, сьогодні не використовується так, як було заплановано", - зауважив Вікман.

