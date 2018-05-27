Конфлікт на Донбасі перейшов до активної фази - Волкер
18:43, 27 травня 2018Війна
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Дипломат підкреслив, що відповідальність за це лежить на Росії, так само як і ключі до завершення конфлікту.
Спецпредставник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер / REUTERS
Ситуація на Донбасі останнім часом перейшла до активної фази - "гарячої війни".
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Як повідомляють "Крим.Реалії", про це заявив спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер.
Зокрема, дипломат заявив, що відповідальність за це лежить на Росії, так само як і ключі до завершення конфлікту.
Волкер також зазначив сильні страждання мирного населення в зоні конфлікту і звернув увагу на небезпеку того, що війна на Донбасі сходить з перших шпальт світової преси.
"Це все ще дуже гаряча війна. Минулого тижня фактично був рекорд за кількістю порушень перемир'я. За підрахунками ОБСЄ - сім тисяч за тиждень, це досить значна кількість", - сказав він.
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