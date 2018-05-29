Загострення на Донбасі: експерт оцінив ймовірність масштабного наступу "ЛДНР"

У бойовиків немає особливих шансів на якусь масштабну наступальну операцію оперативно-тактичного рівня, зазначив нардеп.

Незважаючи на останню ескалацію бойових дій на Донбасі, масштабного перекидання туди регулярних військ з території Росії наразі не відбувається, тому у бойовиків навряд чи є шанси на масштабні операції.

Як розповів "Апострофу" нардеп, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук, ескалація спостерігається на багатьох ділянках фронту.

"Ми бачимо посилення дій з боку бойовиків, якщо брати до уваги те, що відбувається в районі Горлівки. Але ескалація відбувається не тільки там. Ми також бачимо ескалацію на захід від Донецька - в районі Докучаєвська - і так далі", – зазначає Тимчук.

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Водночас, у нинішніх умовах у бойовиків практично немає шансів на успішний наступ на позиції українських військ, вважає нардеп.

"Важко сказати, наскільки зросте ще градус напруги. Треба розуміти, що якщо брати нинішню конфігурацію окупаційних формувань і тих формувань ЗСУ, які задіяні на стороні ООС, то у бойовиків немає особливих шансів на якусь масштабну наступальну операцію оперативно-тактичного рівня", – говорить він.

На думку нардепа, всі масштабні операції бойовики проводили виключно за участю регулярних підрозділів збройних сил РФ, тому вони самостійно наступати не здатні.

"Але на тлі ескалації, яка зараз спостерігається, ми поки не бачимо якогось масштабного перекидання військ з території Росії на окуповану територію Донбасу. Ситуація може змінитися кожну годину, але наразі ми цього не бачимо", – наголошує Тимчук.

Як повідомляв волонтер Юрій Мисягін, на Світлодарській дузі бойова група К-2, що входить до 54-ої бригадт, помстилася за пораненого побратима і знищила бойову техніку терористів.