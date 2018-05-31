В ОБСЄ повідомили про вибух поблизу свого патруля на Донбасі

За даними організації, у патрулі брали участь шість співробітників. Інцидент стався в районі міста Петровське в 41 км на південь від Донбасу.

Поблизу патруля Спеціальної моніторингової місії (СММ), яка пересувалася на двох броньованих автомобілях, стався вибух, повідомляється на сайті Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

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За даними організації, у патрулі брали участь шість співробітників. Інцидент стався в районі міста Петровське в 41 км на південь від Донбасу.

«В 10:58 члени патруля перебували всередині двох автомобілів з відкритими дверима, коли всі вони почули свистячий звук, а потім вибух. Вони також побачили темно-сірий дим, що піднімається через покинуту цегляну сільськогосподарську будівлю, в 200-300 метрах на південний-захід», - йдеться на сайті організації.

Відзначається, що після інциденту представники ОБСЄ негайно покинули цей район. Співробітники місії вважають, що вибухнула 82-мм мінометна міна.