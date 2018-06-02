СБУ оприлюднила перехоплені розмови терористів про російських найманців на Донбасі та обстріли у 2015 році

Опубліковані записи підтверджують участь російських військових у боях на Донбасі у період 2014-2015 років.

Служба безпеки України оприлюднила чергові записи перехоплених розмов між терористами на Донбассі за 2015 рік.

Відеозаписи опубліковано на офіційному Youtube-каналі спецслужби.

На першому відео зафіксовано розмову між колишнім очільником "ЛНР" Плотницьким та офіцером ГУ ГШ ЗС РФ – керівником найманців Уткіним, яка підтверджує участь російських військових у боях на Донбасі у період 2014-2015 років.

Друга розмова є черговим доказом того, що найманці «Вагнера» безпосередньо підпорядковувалися офіцерам спецслужб РФ. Зокрема, одним з кураторів терористів був військовослужбовець ГУ ГШ ЗС РФ Іванніков Олег Володимирович, більш відомим як «Оріон» - російський офіцер, який причетний до збиття рейсу МН17 з російського ЗРК «Бук-М1», зазначають в СБУ.

"Розмови наглядно демонструють, що російські найманці є «гарматним м’ясом» для вищого військового командування РФ. Служба безпеки України встановила, з червня 2014 року силами АТО було знищено як мінімум тридцять шість громадян РФ з числа ПВК «Вагнера». Їх загибель в Україні є прямим свідченням російського військової агресії проти нашої країни", - зазначили в СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня СБУ оприлюднила запис розмови "вагнерівців" про російську військову техніку під Дебальцевим.