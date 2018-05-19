СБУ оприлюднила запис розмови "вагнерівців" про російську військову техніку під Дебальцевим

У самий розпал боїв керівник "вагнерівців" віддає наказ евакуювати знищені силами АТО під Дебальцевим сучасні зразки російської бойової техніки.

У 2015 році керівник приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер», колишній офіцер спецназу Головного управління Генштабу Збройних сил Росії Дмитро Уткін наказав евакуювати з-під Дебальцевого російську бойову техніку, яка була знищена силами АТО.

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Про це йдеться у повідомленні СБУ. «Задокументовано, що у самий розпал боїв керівник «вагнерівців», громадянин РФ, колишній офіцер спецназу Головного управління Генштабу ЗС РФ Дмитро Уткін (особистий номер М-0209) надає команду своєму підлеглому – громадянину Росії Сергію Ковальову (особистий номер М-0274) терміново евакуювати знищені силами АТО під Дебальцевим сучасні зразки російської бойової техніки – броньовані розвідувально-дозорні машини КамАЗ-43269 «Дозор». Ця техніка перебуває на озброєнні виключно у Збройних силах РФ... Оперативники СБ України встановили, що термінове вивезення «Дозорів» здійснювалося взводом технічного забезпеченнями ПВК «Вагнера», який очолював громадянин РФ, колишній військовослужбовець 10 ОБрСпП ГУ ГШ ЗС РФ Олексій Бородій, особистий номер М-1009. Під час боїв під Дебальцевим він був поранений та евакуйований на територію РФ», – йдеться у повідомленні.

СБУ оприлюднила відповідні аудіозаписи.

«Співробітники української спецслужби під час під час штурму 21.02.2015 року кадровими підрозділами Збройних сил Російської Федерації та терористами Дебальцева перехопили телефонні розмови представників підрозділу спецслужб РФ під назвою ПВК «Вагнера». Отримана інформація є черговим доказом військової агресії Росії та засвідчує про значні втрати російських військових у ході «гібридної війни» проти України», – повідомили у СБУ.

За даними СБУ, 19 червня 2014 року Бородій був засуджений судовою колегією з кримінальних справ Північно-Кавказького окружного військового суду за ч. 4 ст. 159 Кримінального кодексу Росії ("шахрайство") до позбавлення волі на термін чотири роки зі штрафом у розмірі 200 тис. руб, але «замість відбування покарання був направлений спецслужбами Росії на Донбас як найманець ПВК «Вагнера».

Раніше голова СБУ Василь Грицак заявив, що члени ПВК «Вагнера» (Дмитра Уткіна) причетні до знищення українського літака Іл-76 на Донбасі, штурмів Луганського аеропорту та Дебальцева.