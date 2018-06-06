У "ЛНР" придумали нове свято - день російської мови (документ)

Ватажок терористів "ЛНР" підписав "указ" про введення нового свята.

У так званій "ЛНР" встановили нове свято – день російської мови. Воно буде відзначатися терористами 6 червня.

Про це свідчить "указ" ватажка терористичної "ЛНР" Леоніда Пасічника. Документ набуває чинності на території псевдореспубліки з дня його підписання.

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Як йдеться в "указі", мета цього свята - "збереження багаторічних історичних традицій, а також підтримка та розвиток російської мови як загальнонаціонального надбання всіх народів на пострадянському просторі, засобу міжнародного спілкування і невід'ємної частини культурної і духовної спадщини світової цивілізації".

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