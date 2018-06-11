Україна і РФ мають значні розбіжності в питаннях щодо припинення війни на Донбасі - голова МЗС Німеччини

Гайко Маас має намір відновити переговори щодо встановлення миру на сході України.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявляє, що Україна і Росія мають значні розбіжності в багатьох питаннях з урегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це повідомляє німецьке агентство Dpa з посиланням на інтерв'ю міністра газеті Bild.

Як сказав Маас, він не очікує, що відновлення переговорів буде легким завданням. "Інтереси України та Росії значно розходяться у багатьох напрямках", - наголосив Маас.

Під час візиту в Україну на початку червня, у тому числі на схід країни, Маас сказав своєму українському колезі Павлу Клімкіну, що Німеччина не залишить Україну наодинці у питанні врегулювання конфлікту. "Ми не полишимо вас одних, коли йтиметься про врегулювання конфлікту тут, на сході", - запевнив Маас.

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Також він висловив сподівання, що під час зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" вдасться домовитися про дату мирних переговорів до початку липня, у тому числі з питання направлення миротворчої місії ООН на схід України.

Маас заявив, що хотів би організувати переговори у "нормандському форматі", які були б спрямовані на виконання мирної угоди, погодженої в Мінську, до того часу, як німецький парламент піде на літні канікули, що розпочнуться 6 липня.

Як заважило Dpa, Мінські переговори зайшли у глухий кут, тому що востаннє міністри закордонних справ країн "нормандської четвірки" зустрічалися в лютому минулого року.

Як повідомляв УНІАН, у Німеччині заявили, що глави МЗС країн "нормандської четвірки" 11 червня у Берліні спробують посприяти мирному процесу на Донбасі.

За словами Клімкіна, однією з головних тем зустрічі має стати запровадження миротворчої місії ООН на сході України. Він має намір говорити про роль ОБСЄ та миротворців для контролю над безпекою на Донбасі.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повідомив, що вимагатиме відведення військ та озброєнь біля Станиці Луганської та імплементації "формули Штайнмаєра".