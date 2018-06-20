Українські військові просунулися на 2 км й зайняли нові позиції поблизу Жолобка (відео)

Завдання зі створення смуги забезпечення було успішно виконано українськими військовими.

Українським військовим вдалося зайняти нові стратегічні позиції поблизу Жолобка Луганської області. Навколо нього створили смугу забезпечення глибиною до 2 км на ділянці оборони однієї з бригад першого ешелону.

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Зазначається, що для підрозділів, які обороняються на Луганському напрямку, це завдання було непростим, адже попри складні географічні умови, ворог постійно здійснював вогневий вплив та вів інтенсивну розвідку, йдеться у повідомленні прес-служби ООС.

"Позиції бойової охорони були не тільки зайняті, а й обладнані в інженерному відношенні у повному обсязі. Завдання виконувалися упродовж двох тижнів. У ході виконання завдання втрат серед наших військових немає", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв прес-центр ООС, бойовики вчора, 19 червня, порушували режим тиші на всіх напрямках: троє військових поранені.