Бойовики обстріляли позиції ЗСУ з артилерії та БМП – поранено п’ятьох військових

В той же час, ворог втратив трьох бойовиків та одну одиницю автомобільного транспорту.

За минулу добу, 23 червня, російсько-окупаційні війська 25 разів вдавалися до прицільного вогню по позиціях ЗСУ. П`ятеро українських військових дістали поранення.

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Як повідомляється у ранковому зведенні прес-центру Операції об'єднаних сил, переважна більшість бойових дій проходила із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів різних типів. У першій половині доби ворог активно застосовував ствольну артилерію та міномети, а ввечері на деяких ділянках лінії зіткнення – БМП.

Повідомляється, що бої тривали в районі населених пунктів Новотошківське, Кримське, Світлодарськ та Золоте, що на Луганщині. Не припинялися бойові дії на Донецькому напрямку поблизу Кам’янки, Пісків та Авдіївки. Найбільш активні бойові дії упродовж доби точилися на Маріупольському напрямку – в районі населених пунктів Лебединське, Павлопіль, Широкине та Водяне.

Десять разів ворог застосовував артилерію та міномети. У темну пору доби окупанти збільшили кількість обстрілів з артилерії великого калібру, забороненого Мінськими домовленостями, 5 українських військових дістали поранення. Усі вони госпіталізовані.

В той же час, за даними розвідки, в ході бойових дій трьох окупантів було знищено та ще чотирьох поранено. Ворог також втратив одну одиницю автомобільного транспорту.

Раніше повідомлялось, що на Луганщині окупанти захопили приватний будинок і стріляли у місцевих жителів, які намагались протестувати проти їхніх дій.