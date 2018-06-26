Після тижня боротьби за життя у лікарні помер поранений на Донбасі боєць (відео)
08:12, 26 червня 2018Війна
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20-річний Руслан Баглик був поранений ворожим снайпером.
У лікарні помер поранений на Донбасі український боєць / фото УНІАН
У лікарні в Дніпрі помер 20-річний український військовий Баглик Руслан, який був поранений ворожим снайпером на Донбасі.
Як повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа на своїй сторінці у Facebook, Руслан отримав поранення ще 19 червня. Український боєць помер, не приходячи до тями.
"Сьогодні пішов на небо Баглик Руслан Євгенович, 20 років, мешканець Сумської області , м. Тростянець. Руслан отримав вкрай важке поранення від кулі ворожого снайпера 19 червня. Руслан пішов, не приходячи до тями, поруч був батько", - написала Губа.
Як повідомляв УНІАН, минулої доби на Донбасі було поранено українського військового.
У лікарні Дніпра помер поранений на передовій український воїн Руслан Баглик
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