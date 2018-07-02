Волонтер показав, як над звільненим Золотим-4 на Донбасі підіймають український прапор (відео)

09:51, 02 липня 2018
Війна
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Відповідне відео на своєму каналі в YouTube опублікував український волонтер Роман Доник.

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На відео видно, як військовий з прапором України піднімається драбиною і встановлює його під державний гімн.

"У Луганській області населений пункт Золоте-4 (Партизанське) остаточно повернулося під контроль України. Майже три тижні тривала активна фаза операції з повернення населеного пункту під контроль ЗСУ", - йдеться в описі до відео.

Нагадаємо, 1 липня координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук повідомив, що на Луганщині українські військовослужбовці взяли під контроль населений пункт Золоте-4.

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Теги: #Донбас#ЗСУ#відео