Волонтер показав, як над звільненим Золотим-4 на Донбасі підіймають український прапор (відео)

У мережу потрапило відео встановлення прапора України над звільненим селищем на Донбасі.

У мережі показали, як над селищем Золоте-4 у Попаснянському районі Луганської області піднімають державний прапор України.

Відповідне відео на своєму каналі в YouTube опублікував український волонтер Роман Доник.

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На відео видно, як військовий з прапором України піднімається драбиною і встановлює його під державний гімн.

"У Луганській області населений пункт Золоте-4 (Партизанське) остаточно повернулося під контроль України. Майже три тижні тривала активна фаза операції з повернення населеного пункту під контроль ЗСУ", - йдеться в описі до відео.

Нагадаємо, 1 липня координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук повідомив, що на Луганщині українські військовослужбовці взяли під контроль населений пункт Золоте-4.