Сьогодні на Донбасі внаслідок обстрілів поранено двох українських бійців

Сьогодні в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі поранено двох українських військовослужбовців.

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Як сказано у зведенні прес-центру Об’єднаних сил, упродовж поточної доби, від 7-ої години ранку і до 18-ї години, російсько-окупаційні війська 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Проте заборонена Мінськими домовленостями зброя не використовувалася.

Так, на Луганському напрямку неспокійно було в районі населеного пункту Кримське, де позиції українських бійців обстрілювалися із гранатометів.

На Горлівському напрямку окупанти застосували по захисниках Зайцевого та Південного автоматичні та ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Внаслідок прицільного вогню по позиціях Об’єднаних сил поранення дістали два українських військовослужбовці.

На Донецькому напрямку бойовики вели турбуючий вогонь по захисниках Невельського із автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.

На Маріупольському напрямку російські найманці застосували по захисниках Водяного ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.