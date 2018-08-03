Спостерігачі ОБСЄ за добу зафіксували 174 вибухи на Донбасі

Спостерігачі зафіксували збільшення порушень, оскільки за минулу добу було відзначено 110 вибухів.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за добу зафіксували 174 вибухи у Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 1 серпня до 19:30 2 серпня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

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"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 170 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 110 вибухів)", - йдеться у звіті.

Зокрема, на Донеччині вогнева активність була зафіксована в районі Донецької фільтрувальної станції, Пищевика, Ломакіного, Майорська, Мар'їнки, Авдіївки і Ясинуватої.

"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала порушення режиму припинення вогню (чотири вибухи). У минулий звітний період, СММ не зафіксувала порушень перемир'я", - йдеться у звіті.