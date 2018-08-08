Офіцер ЗСУ розповів про втрати бойовиків за вчорашній день

Вчора бойовики повідомили про смерть своїх двох "медиків" і одного "водія".

Напередодні, 7 серпня, окупаційний контингент на Донбасі зазнав чергових втрат.

Читайте такожЖурналісти показали, на що перетворилося село на лінії розмежування після обстрілів бойовиків (відео)

Як повідомив у Facebook офіцер ЗСУ «Анатолій Штефан Штірліц» з посиланням на інформацію у пабликах бойовиків, вчора вирушили «на той світ» троє представників незаконних збройних формувань.

«Звичайно ж, представники Дирляндії написали про "героїчні" подвиги своїх бойовиків, не забули про мирних жителів додати і жінок. Ось тільки у ворогів, які взяли в руки зброю і вбивають українців, немає статі і віку. І ще забули дописати про міну, на яку наїхав вночі даний сеп@ромобіль», – написав офіцер.