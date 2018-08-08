Офіцер ЗСУ розповів про втрати бойовиків за вчорашній день
05:33, 08 серпня 2018Війна
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Вчора бойовики повідомили про смерть своїх двох "медиків" і одного "водія".
Окупанти зазнали нових втрат на лінії фронту на Донбасі / фото news.vice.com
Напередодні, 7 серпня, окупаційний контингент на Донбасі зазнав чергових втрат.
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Як повідомив у Facebook офіцер ЗСУ «Анатолій Штефан Штірліц» з посиланням на інформацію у пабликах бойовиків, вчора вирушили «на той світ» троє представників незаконних збройних формувань.
«Звичайно ж, представники Дирляндії написали про "героїчні" подвиги своїх бойовиків, не забули про мирних жителів додати і жінок. Ось тільки у ворогів, які взяли в руки зброю і вбивають українців, немає статі і віку. І ще забули дописати про міну, на яку наїхав вночі даний сеп@ромобіль», – написав офіцер.
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