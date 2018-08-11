Нацгвардія затримала поблизу Волновахи трьох осіб за підозрою у співпраці з «ДНР»

Нацгвардійці передали затриманих Національної поліції для подальших процесуальних дій.

Військовослужбовці Національної гвардії України зі складу Об’єднаних сил затримали трьох осіб поблизу Волновахи в Донецькій області за підозрою у співпраці з незаконним збройним формуванням «ДНР».

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

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«Затримання громадян відбулося на блокпості, який розташований неподалік міста Волноваха Донецької області. Причиною цьому стала інформація з бази даних Національної поліції України, згідно з якою особи вважаються підозрюваними у співпраці з так званою «ДНР».

Нацгвардійці передали затриманих громадян співробітникам Волноваського відділу Національної поліції України для подальших процесуальних дій», - сказано у повідомлені.

Як повідомляв УНІАН, протягом 2-4 серпня Нацгвардія затримала сімох осіб за співпрацю з бойовиками "ЛДНР".