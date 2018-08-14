Тихцем відсидітись вдома не вдалося: у Слов’янську затримали сім’ю "ополченців" (відео)

З початком звільнення українськими військами міст від членів проросійських бандформувань, злякавшись кримінальної відповідальності учасники «сімейного підряду ополченців», закінчили кар’єру бойовиків та вирішили тихцем відсидітись вдома.

Військові контррозвідники СБУ зі складу Об’єднаних сил викрили та затримали «сімейний підряд» «ополченців «ДНР».

Як повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook, у серпні 2018 року співробітники військової контррозвідки СБУ зі складу Об’єднаних сил у взаємодії із співробітниками Слов’янського відділу Національної поліції України викрили та затримали сім’ю учасників незаконних збройних формувань «ДНР», які переховувались від правосуддя.

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Силовики встановили, що мешканці Слов’янська - син та мати у 2014 році під впливом проросійської пропаганди добровільно приєднались до бандформування «ополчення Новоросії» та під керівництвом бойовика на ім’я Олександр, у числі озброєних осіб, несли службу на блокпосту в Слов’янську і здійснювали фільтраційні заходи.

«З початком звільнення українськими військами міст від членів проросійських бандформувань, злякавшись кримінальної відповідальності учасники «сімейного підряду ополченців» закінчили кар’єру бойовиків та вирішили тихцем відсидітись вдома. За матеріалами військової контррозвідки СБУ стосовно вказаних громадян України відкрито кримінальне провадження та 10 серпня поточного року оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 260 Кримінального кодексу України – «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань». Наразі затримані співпрацюють зі слідством», – повідомили у штабі ООС.