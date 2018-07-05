Чотири роки тому звільнили Слов'янськ та Краматорськ: як тікали бойовики і що після себе залишили (фото, відео)

Вже в обід 5 липня 2014 року над будівлею Слов'янської і Краматорської міських рад були підняті українські прапори.

Сьогодні виповнюється чотири роки з дня, коли українська армія після тривалої облоги зайняла стратегично важливі міста Слов'янськ та Краматорськ. Звільнення Слов'янська та Краматорська відбулося після майже трьох місяців бойових дій біля цих населених пунктів. Бої почалися в середині квітня, коли проросійські терористичні банди захопили ключові адміністративні будівлі міст.

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Зазнавши фіаско в Слов'янську, банди змушені були рано вранці 5 липня 2014 року залишити місто. Робили вони це організовано, кількома колонами. Те ж саме зробили і бойовики з Краматорська, приєднавшись до колони втікачів зі Слов'янська. Основні сили незаконних збройних формувань були переміщені до Донецька і Горлівки.

Вже в обід 5 липня над будівлею Слов'янської і Краматорської міських рад були підняті українські прапори. Після звільнення міст стало зрозуміло – бойовики тікали поспіхом, оскільки залишили після себе величезну кількість зброї і боєприпасів російського виробництва, що стало черговим сильним доказом для тих, хто до останнього моменту не вірив у причетність Росії до військової агресії проти України.

Відео: Військове телебачення України

З приходом українських військових міста почали повертатися до нормального мирного життя. 13 жовтня Краматорськ тимчасово став донецьким обласним центом – сьогодні Донецька обласна військово-цивільна державна адміністрація знаходиться саме тут.

Разом зі Слов'янськом і Краматорськом українські військові також звільнили Артемівськ (нині – Бахмут), Дружківку і Костянтинівку.