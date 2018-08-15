ІС: бойовики придумали пастку для проукраїнських жителів ОРЛО

Бойовики провокаційними методами планують виявляти проукраїнськи налаштованих громадян.

Бойовики «ЛНР» організовують провокації з метою виявлення і затримання проукраїнськи налаштованих жителів ОРЛО.

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Як повідомляє «Інформаційний спротив», співробітники так званого «МДБ ЛНР» у пошуках проукраїнськи налаштованих осіб здійснюють телефонні дзвінки членам різних громадських організацій, що діяли на території Луганської обл. до окупації (наприклад, ОО «Просвіта»), з метою їх провокування до «незаконних» дій.

«У ході бесід співробітники «МДБ» представляються українськими патріотами, закликають спільно боротися з російськими окупантами, поширювати українську символіку і пропагандистські листівки. Мета – виявити охочих на подібну діяльність членів громадських організацій з подальшими арештами за підозрою в шпигунстві або схилянням до негласної співпраці з виявлення проукраїнськи налаштованих громадян в обмін на не притягнення до відповідальності», – повідомили в ІС.