На Луганщині бойовики схопили пасторів церкви прямо під час богослужіння – ІС

Того ж дня пасторів відпустили, але призначили їм так званий «попередній розгляд справи в судовому засіданні».

В окупованому бойовиками Алчевську Луганської області бойовики прямо під час ранкового богослужіння затримали пасторів церкви «Блага вість».

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Про це у Facebook повідомляє координатор аналітичної групи ІС, народний депутат України Дмитро Тимчук. Згідно з оперативними даними ІС, інцидент стався 7 серпня.

"У м. Алчевськ Луганської області бойовиками, під час ранкового богослужіння, без будь-яких пояснень були затримані і доставлені в приміщення т. зв. «МГБ ЛНР» пастори церкви «Блага вість». Об 11.00 того ж дня їх було звільнено, однак при цьому було призначено «попередній розгляд справи в судовому засіданні», – зазначив Тимчук.

За його інформацією, з конкретними звинуваченнями пасторів не ознайомили.

Раніше повідомлялося, що бойовики "ДНР" почали операцію «Візит», проводячи арешти осіб, які викликають підозру у «нелояльності» до окупаційного режиму.