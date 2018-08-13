Волонтер розповів про сильну пожежу на позиціях бойовиків поблизу Донецького аеропорту (фото)

Також волонтер опублікував фото охоплених вогнем позицій бойовиків "ДНР" біля аеропорту.

Український волонтер Юрій Мисягін показав кадри пожежі 12 серпня на позиціях терористів поблизу Донецького аеропорту.

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"У районі Донецького аеропорту від самого ранку в окупантів на позиціях вже щось горить. Причому добре й сильно горить. Що сталося - не знаю. Може, пташка прилетіла невідомого калібру, а може, й відомого", - пише він на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, раніше в окупованому бойовиками Донецьку на шахті "Куйбишевська" сталася сильна пожежа.