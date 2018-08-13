Волонтер розповів про сильну пожежу на позиціях бойовиків поблизу Донецького аеропорту (фото)

07:27, 13 серпня 2018
Війна
1149 0
На позиціях бойовиків спалахнула пожежа / фото facebook.com/yury.mysyagin

Читайте такожБойовики виживають мешканців Південного: внаслідок обстрілу селища згоріло дев'ять ять будинків (фото)

"У районі Донецького аеропорту від самого ранку в окупантів на позиціях вже щось горить. Причому добре й сильно горить. Що сталося - не знаю. Може, пташка прилетіла невідомого калібру, а може, й відомого", - пише він на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, раніше в окупованому бойовиками Донецьку на шахті "Куйбишевська" сталася сильна пожежа.

На позиціях бойовиків спалахнула пожежа / фото facebook.com/yury.mysyagin

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Донбас#бойовики#ДАП