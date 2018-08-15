На Донбасі збільшилась кількість російських кадрових офіцерів - Міноборони

Це пов’язано, зокрема, зі зниженням ефективності ДРГ противника.

Командування російських окупаційних військ на Донбасі збільшило кількість кадрових російських офіцерів-розвідників, які залучаються для підготовки розвідувально-диверсійних груп у своїх з’єднаннях і частинах.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міноборони України Дмитро Гуцуляк на брифінгу, посилаючись на інформацію Головного управління розвідки.

За його словами, це пов’язано зі зниженням ефективності розвідувальних підрозділів тактичної ланки противника та значним зростанням кількості безповоротних бойових втрат серед рядового складу розвідників.

«У зв’язку з цим офіцерами-розвідниками ЗС РФ, чисельністю близько 20 осіб, розпочато ретельне вивчення обстановки та проводиться рекогностування місцевості у різних районах передових позицій російських окупаційних військ. На їхню вимогу інженерно-саперними підрозділами противника вже збільшено кількість основних і запасних проходів на ділянках мінно-вибухових загороджень для диверсійно-розвідувальних груп», - зазначив Гуцуляк.

Раніше у мережі показали нові фотографії та інформацію про бойовиків "Л/ДНР", ліквідованих на Донбасі.