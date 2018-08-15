"Ягуар" і "Аптека": в мережі показали ліквідованих на Донбасі бойовиків (фото)

12:23, 15 серпня 2018
Війна
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Бойовик "Ягуар" був родом із Донецька / Анатолій Штефан Facebook

Знімки двох бойовиків опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан на своїй сторінці в Facebook.

Бойовика по кличці "Аптека" ліквідували 12 серпня / Анатолій Штефан Facebook

"12.08.2018 р., поповнилася черговим дембелем, Лимар Олег "Аптека" з Перевальська. Точна дата і обставини потребують уточнення", - написав він.

Другий загиблий - Олег Рудь ("Ягуар" з Донецька.)

Як повідомляв УНІАН, бойовики жорстко обстріляли позиції воїнів ООС - українські бійці понесли втрати.

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Теги: #бойовики