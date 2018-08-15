"Ягуар" і "Аптека": в мережі показали ліквідованих на Донбасі бойовиків (фото)
12:23, 15 серпня 2018Війна
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Точна дата і обставини смерті бойовиків поки уточнюються.
Бойовик "Ягуар" був родом із Донецька / Анатолій Штефан Facebook
У мережі показали нові фотографії і інформацію про бойовиків "Л/ДНР", ліквідованих на Донбасі.
Знімки двох бойовиків опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан на своїй сторінці в Facebook.
Бойовика по кличці "Аптека" ліквідували 12 серпня / Анатолій Штефан Facebook
"12.08.2018 р., поповнилася черговим дембелем, Лимар Олег "Аптека" з Перевальська. Точна дата і обставини потребують уточнення", - написав він.
Другий загиблий - Олег Рудь ("Ягуар" з Донецька.)
Як повідомляв УНІАН, бойовики жорстко обстріляли позиції воїнів ООС - українські бійці понесли втрати.
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