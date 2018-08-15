"Ягуар" і "Аптека": в мережі показали ліквідованих на Донбасі бойовиків (фото)

Точна дата і обставини смерті бойовиків поки уточнюються.

У мережі показали нові фотографії і інформацію про бойовиків "Л/ДНР", ліквідованих на Донбасі.

Знімки двох бойовиків опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан на своїй сторінці в Facebook.

"12.08.2018 р., поповнилася черговим дембелем, Лимар Олег "Аптека" з Перевальська. Точна дата і обставини потребують уточнення", - написав він.

Другий загиблий - Олег Рудь ("Ягуар" з Донецька.)

Як повідомляв УНІАН, бойовики жорстко обстріляли позиції воїнів ООС - українські бійці понесли втрати.