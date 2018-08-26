"Свято" в окупації: оприлюднені свіжі фото спорожнілої Горлівки у День шахтаря

На фото видно поодиноких людей та декілька авто на дорогах та на місцях для паркування.

У мережі показали сьогоднішні фотографії окупованої Горлівки.

Читайте такожДень шахтаря 2018: добірка кращих вітань

На світлинах, оприлюднених у спільноті Nova Gorlivka у Facebook можна побачити спорожнілі вулиці міста, яке сьогодні має святкувати День шахтаря – одне з найпопулярніших професійних свят на Донбасі.

На фото видно поодиноких людей та декілька авто на дорогах та на місцях для паркування.

Зазначимо, що попри свято, ситуація на шахтах в окупованій Горлівці – плачевна. За інформацією групи «Інформаційний спротив», через закриття шахт у місті і, відповідно, зупинку видобутку вугілля, спостерігається процес підняття шахтних вод і затоплення нижніх шахтних горизонтів. Вода з нижніх горизонтів, піднімаючись, виштовхує на поверхню метан та інші отруйні гази.

В результаті, в населеному пункті зростає кількість смертей серед місцевих жителів від токсичного отруєння метаном і забруднення джерел питної води.