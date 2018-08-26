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"Свято" в окупації: оприлюднені свіжі фото спорожнілої Горлівки у День шахтаря

14:31, 26 серпня 2018
Війна
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На вулицях - лише декілька людей / фото Nova Gorlivka

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На світлинах, оприлюднених у спільноті Nova Gorlivka у Facebook можна побачити спорожнілі вулиці міста, яке сьогодні має святкувати День шахтаря – одне з найпопулярніших професійних свят на Донбасі.

На фото видно поодиноких людей та декілька авто на дорогах та на місцях для паркування.

фото Nova Gorlivka
фото Nova Gorlivka

Зазначимо, що попри свято, ситуація на шахтах в окупованій Горлівці – плачевна. За інформацією групи «Інформаційний спротив», через закриття шахт у місті і, відповідно, зупинку видобутку вугілля, спостерігається процес підняття шахтних вод і затоплення нижніх шахтних горизонтів. Вода з нижніх горизонтів, піднімаючись, виштовхує на поверхню метан та інші отруйні гази.

В результаті, в населеному пункті зростає кількість смертей серед місцевих жителів від токсичного отруєння метаном і забруднення джерел питної води.

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Теги: #окупація#Горлівка#День шахтаря