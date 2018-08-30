КПВВ «Новотроїцьке» досі закритий через вибухи мін внаслідок пожеж

Рішенням командувача Об'єднаних сил продовжено режим «Червоний» на КПВВ «Новотроїцьке», КрП «Березове-1» та КрП «Березове-2».

Контрольний пункт в'їзду-виїзду «Новотроїцьке», в якому напередодні було припинено пропускні операції через детонацію мін внаслідок пожеж, як і раніше, не працює.

Про це повідомляється на сторінці операції Об'єднаних сил у Facebook.

«Рішенням командувача Об'єднаних сил продовжено режим «Червоний» на КПВВ «Новотроїцьке», КрП «Березове-1» та «Березове-2», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожШтаб ООС заявив про "ознаки до стабілізації" на Донбасі у перший день "шкільного перемир’я"

Як зазначили у прес-центрі, станом на ранок четверга в безпосередній близькості від контрольного посту «Березове-2» продовжує горіти суха трава. «Від вогню детонують мінно-вибухові загородження та нерозірвані боєприпаси, що створює реальну загрозу життю та здоров’ю цивільного населення, яке слідує через лінію розмежування», - йдеться у повідомленні.

У прес-центрі повідомили, що пропуск осіб та транспортних засобів в КПВВ «Новотроїцьке» буде відновлено після локалізації осередків загоряння, стабілізації ситуації та забезпечення безпеки подорожуючих.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня у селищі Новотроїцьке Волноваського району Донецької області було закрито КПВВ через детонацію мін внаслідок пожеж у цьому районі. Крім того, у СММ ОБСЄ повідомляли про пожежу у селі Березове Мар'їнського району.