У штабі ООС розповіли про нові порушення бойовиками "шкільного перемир’я"

Вчора російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Упродовж минулої доби, 30 серпня, ситуація в районі проведення операції мала ознаки стабілізації і залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Як повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook, окупанти 12 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, противник при цьому не застосовував.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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«Ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Луганське, Майорське, Шуми, Піски, Павлопіль, Лебединське та Водяне. Противник помітно зменшив кількість обстрілів, хоча й не припинив їх на час “шкільного” перемир'я повністю. Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються взятих на себе зобов'язань щодо припинення вогню», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено.

Від початку поточної доби бойовики один раз обстріляли позиції ЗСУ у районі населеного пункту Гнутове з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед наших українських військових немає.