Доба на Донбасі: внаслідок ворожих обстрілів госпіталізовано вісьмох українських військових

За даними розвідки, минулої доби трьох окупантів знищено та ще шістьох поранено.

Протягом минулої доби, 2 вересня, російсько-окупаційні війська на сході України 16 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Внаслідок обстрілів четверо українських військовослужбовців дістали поранення, ще четверо зазнали легких ушкоджень.

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Як повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС, постраждалих бійців вчасно евакуювали з позицій, вони доставлені до медичних установ.

Ворог не застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Тим не менш, противник вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Шуми, Південне, Кам'янка, Мар'їнка, Березове, Павлопіль, Гнутове, Лебединське, Водяне та Широкине.

За даними розвідки, протягом минулої доби трьох окупантів знищено та ще шістьох поранено.

Від початку доби противник 4 рази обстріляв українські позиції в районі Пісків, Водяного, Павлополя та Кримського з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Раніше повідомлялось, що в зоні бойових дій на Донбасі загинув 22-річний Ярослав Біланинець.