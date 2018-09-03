Знищення Захарченка як привід для Москви не домовлятися по Донбасу

Ліквідований ватажок «ДНР» Олександр Захарченко – злочинець, який не був першим і, на жаль чи на щастя, не був останнім у довгому ланцюгу прибраних Росією свідків її злочинів. З Москвою жити – по-московськи вити. Там не люблять живих свідків. А тому нічого надзвичайного, з точки зору Москви, не сталося – просто «прибрали» того, хто багато знав і хто міг в будь-який момент в разі успішної спецоперації української сторони опинитися на території, що контролюється Україною, а далі – за знайомою і зрозумілою схемою… З точки зору Москви, таких краще одразу прибрати, щоб раптом потім цього не сталося.

Історію зі знищенням Захарченка можна активно використовувати з пропагандистською метою проти України. Саме це зараз і робить Москва, намагаючись звинуватити Україну у вбивстві ватажка «ДНР» і загальмувати процес по врегулюванню ситуації на Донбасі.

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Питання в задачі: кому вигідно гальмувати процес переговорів по врегулюванню ситуації на сході нашої країни? Україні, яка від цих бойових дій щодня потерпає? Чи Росії, яка від цього заробляє на тому, що Україна постійно стікає кров’ю? Звичайно, Росії.

Тому будь-які звинувачення на адресу України в тому, що її спецпризначенці ліквідували Захарченка – для дилетантів і неуків.

Думаю, Росія просто використовуватиме всю цю історію з єдиною метою – розгортання пропагандистської кампанії проти України, звинувачуючи її безпідставно у цьому вбивстві і, таким чином, відтягуючи на максимально довгий період будь-які конкретні кроки до врегулювання конфлікту, посилаючись на таку «погану політику» Києва.

Якщо аналізувати ті заяви, які лунали з Кремля після вбивства ватажка «ДНР», стає очевидно, що все це дуже гармонійно лягає в цю логіку.

Після знищення Захарченка Лавров поспішив заявити, що тепер про переговори в «нормандському форматі» не може бути й мови. Але це не означає, що даний формат вичерпався. Це означає, що Росія знайшла дуже зручний для себе привід говорити: «За таких обставин ми нічого робити не будемо».

Власне, саме це – ключова мета всієї цієї спецоперації російських спецслужб. Тобто Росії конче був потрібен привід, аби не слухати Київ і сказати: «Який порядок денний? Які переговори? Якщо вони вбивають мирних жителів Донбасу».

Тож я не думаю, що зараз йдеться про перегляд «мінського формату» чи «нормандського формату». Йдеться про тактику відмови від реальних практичних кроків під надуманими приводами, до чого вдалася Москва.

Крім того, взагалі не варто говорити про те, що ліквідація Захарченка якимось чином може полегшити процес повернення «ДНР» і «ЛНР» в Україну на умовах Росії, зокрема, використовуючи майбутні парламентські вибори в нашій країні. Про це не варто й говорити. Адже будь-які українські політики, які пристануть на умови Росії (хіба що крім кількох відомих), будуть «спаленими політиками».

Тож про те, щоб повертати Донбас в Україну на умовах Росії, не може бути й мови. Бо це буде «троянській кінь» в тілі української державності, який не дасть нам змоги рухатися ні вліво, ні вправо. Тому такий сценарій не варто навіть обговорювати.

Володимир Огризко, дипломат, керівник Центру дослідження Росії, екс-міністр закордонних справ України