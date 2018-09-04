Вбивство ватажка "ДНР" Захарченка: що зараз відбувається в Донецьку

Співрозмовники ЗМІ на правах анонімності розповіли про ситуацію після вбивства Захарченка в тимчасово окупованому місті.

У тимчасово окупованому Донецьку після ліквідації ватажка бойовиків Олександра Захарченка проросійські найманці значно посилили патрулювання вулиць.

Про це повідомили сьогодні LIGA.net джерела в обласному центрі.

"Мобільні патрулі є по всьому місту. Машини на узбіччях, автоматники перевіряють паспорти і документи. Затримали вчора молоду пару, перевірили сумки і потім відпустили", - зазначив донеччанин Максим, ім'я якого змінено в цілях безпеки.

Інше джерело додало, що сьогодні лінійки в школах почалися з "хвилини мовчання".

Він уточнив, що "адекватні жителі міста кажуть, що Захарченка "прибрали свої", інші вірять - "спрацювали українські ДРГ".

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За даними прес-служби ОБСЄ, 31 серпня помер Захарченко, був поранений інший терорист і не менше дев'яти осіб. Під час похорону Захарченка спостерігачі бачили кілька тисяч осіб (чоловіки і жінки, віком від 18 до 60 років), які зібралися перед будівлею театру опери та балету.

"Вони прийшли на анонсовану "церемонію прощання" із загиблим Захарченком. На фасаді будівлі театру спостерігачі бачили великий плакат з портретом Захарченка. На місці перебувало не менше 100 членів збройних формувань, деякі з яких були озброєні автоматами і пістолетами. Вони охороняли місце події", - уточнили у прес-службі.

На бульварі Пушкіна, де стався вибух, спостерігачі також бачили не менше 100 терористів деякі були озброєні автоматами. За словами деяких з них, їхня присутність на бульварі Пушкіна була пов'язана з проведенням навчань з протидії терористичним актам".

Як повідомляв УНІАН, Захарченко був убитий 31 серпня в результаті вибуху в ресторані «Сепар» в центрі Донецька.

Бойовики на тимчасово окупованій території Донецької області заявили про «український слід» у справі про вбивство ватажка «ДНР» і затримали 14 осіб.

В СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед, пов'язаних з розподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не виключали причетності до вбивства ватажка бойовиків російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченка могла стати непотрібною і почала заважати.

У МЗС РФ у вбивстві Захарченка звинуватили Україну.