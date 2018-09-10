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Спостерігачі ОБСЄ за вихідні задокументували 232 вибухи на Донбасі

22:55, 10 вересня 2018
Війна
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СММ ОБСЄ за вихідні задокументувала 232 вибухи на Донбасі / фото УНІАН

Про це йдеться у звіті місії за вихідні, сьогодні опублікованому на сайті ОБСЄ.

"У період з вечора 7 до вечора 8 вересня в Донецькій області Спеціальна моніторингова місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши, зокрема, 57 вибухів супроти орієнтовно 90", - зазначили спостерігачі.

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Наступної доби, з вечора 8 до вечора 9 вересня СММ констатувала чергове збільшення кількості таких порушень - 155 вибухів.

Зокрема, на Донеччині порушення були зафіксовані в районі Світлодарська, Донецької фільтрувальної станції та Пищевика.

В Луганській області спостерігачі ОБСЄ з вечора 7 до вечора 8 вересня задокументували збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема, 27 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (2 вибухи). А з вечора 8 до вечора 9 вересня місія констатувала зменшення кількості таких порушень, зокрема, 3 вибухи.

Раніше УНІАН повідомляв, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявляє, що зафіксувала на окупованій частині Донбасу 23 танки та 29 артилерійських установок невстановленого типу.

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Теги: #Донбас#війна на Донбасі#СММ ОБСЄ#спостерігачі ОБСЄ