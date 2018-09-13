У госпіталі від важкого поранення помер 23-річний боєць з Могилева-Подільського (фото)

Наприкінці червня воїн 72-ї бригади імені Чорних Запорожців отримав важке осколкове поранення.

Лікарі боролися за життя 23-річного уродженця Могилева-Подільського Федора Рубанського два місяці.

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Він брав участь у боях за Авдіївку, бої за взяття Алмаза, воював в інших гарячих точках Донбасу, передає 33kanal.com. Наприкінці червня воїн 72-ої бригади імені Чорних Запорожців отримав важке осколкове поранення.

Вчора ввечері він помер у столичному шпиталі. Родина Федора уже знає трагічну звістку. "Стан був вкрай важкий. Мама, наречена Федора, друзі, побратими, волонтери – ми не втрачали надії!.. Ми вірили в те, що наші світила нейрохірурги його витягнуть. На жаль", – кажуть волонтери.

Відомо, що до війни Федір Рубанський навчався на механіка-водія в Одеській області. Був не одружений, але мав кохану. В одному із інтерв’ю журналістам він розповідав: “Хочу доньку чи сина, а може навіть відразу обох. Мені є чому їх навчити. Війна навчила дивитися на світ іншими очима, цінувати те що маєш. Тільки це важливо, тут і зараз”.

Коли саме будуть прощатись з Федором Рубанським поки невідомо.