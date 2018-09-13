За час протидії російській агресії загинув 21 рятувальник - Порошенко

38 представників рятувальної служби дістали поранення під час виконання службових обов’язків на сході України.

За час протидії російській агресії проти України загинув 21 представник рятувальної служби.

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Як повідомила прес-служба глави української держави, про це президент Петро Порошенко сказав під час урочистих заходів з нагоди Дня рятувальника, які відбулися в Маріїнському палаці.

Глава держави наголосив, що професія рятувальника користується шаною і повагою українського народу.

«У мене на все життя перед очима приклад замерзаючої Авдіївки на початку 2017 року - в надзвичайно складних умовах, коли агресор хотів поставити на коліна 20-тисячне українське місто. Коли разом із представниками Збройних сил, Служби безпеки України, інших силових підрозділів, ви рятували людей, які залишилися в 26-ти градусний мороз без тепла, газу, електроенергії. Рятувальники пішли відновлювати лінії електропередачі під снайперським вогнем російських найманців», - сказав президент. «Ніхто не відмовився. Ніхто не сказав, що він боїться. Як на мене, це символ українського рятувальника», -додав Порошенко.

За його словами, за час протидії російській агресії загинув 21 представник рятувальної служби, а 38 отримали поранення.

Присутні вшанували пам'ять героїв-рятувальників хвилиною мовчання.

Глава держави висловив щиру подяку особовому складу Державної служби з надзвичайних ситуацій за врятовані життя українців та внесок в забезпечення національної безпеки і нагородив високими державними нагородами рятувальників, які проявили мужність та героїзм під час виконання свого службового обов’язку.