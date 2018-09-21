У харківському метро з'явиться вагон із фотографіями загиблих на Донбасі бійців

Для створення вагону-пам'яті автори проекту використовували фотографії з архіву обласної ради, родичів загиблих і "Книги пам'яті".

У Харківському метрополітені з'явиться вагон із фотографіями українських військових, загиблих в ході російсько-української війни на Донбасі.

Про це повідомила один із авторів проекту, громадська активістка Марина Полякова, пише "Харьков.Today".

Вагон із фотографіями загиблих харків'ян, які стали учасниками бойових дій на Донбасі, запустять 22 вересня депо "Салтівське".

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"Практично всі наші хлопці, які загинули, до кінця 2017 року. Також розмістимо подієві плакати: Іловайськ, Дебальцеве, Донецький аеропорт", - розповіла Полякова.

Для створення вагону-пам'яті автори проекту використовували фотографії з архіву обласної ради, родичів загиблих і "Книги пам'яті". Мета проекту - донести до жителів Харківського регіону та гостей, що серед нас були справжні герої, які віддали своє життя за незалежність України.

Згідно з даними "Книги пам'яті", з початку 2014 року в Україні загинули 3940 осіб, включаючи мирних жителів і українських військових (дані станом на 22 серпня 2018 року).