На Михайлівській площі у Києві вшанували пам'ять жертв Іловайської трагедії (фоторепортаж)

Вшанувати пам’ять воїнів та покласти квіти до меморіалу загиблих на фронті прийшли близько півтисячі людей.

У середу, 29 серпня, на Михайлівській площі в Києві вшанували пам'ять жертв Іловайської трагедії.

Зокрема, там пройшли поминальні заходи за загиблими на Донбасі військовослужбовцями і добровольцями.

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Як передає кореспондент УНІАН, рівно опівдні священнослужителі Михайлівського монастиря провели всеукраїнську панахиду за участі святішого патріарха Філарета. Панахида одночасно проходила майже по всій Україні.

На Михайлівській площі стоїть почесна варта Національної гвардії і Збройних сил України.

Вшанувати пам’ять воїнів та покласти квіти до меморіалу загиблих на фронті прийшли близько півтисячі людей - родичів, друзів, побратимів загиблих та небайдужих кияни.

Також, на Михайлівській площі в Києві відкрили оновлену Стіну пам’яті загиблих за Україну.

Біля Стіни встановили електронний термінал «Книга пам’яті». У цьому терміналі зібрана вся інформація про близько 3 тисяч полеглих в російсько-українській війні, включно з їхніми фотокартками та біографіями.

Стіна пам'яті загиблих за Україну - стіна Михайлівського Златоверхого монастиря, вздовж вулиці Трьохсвятительської, неподалік Михайлівської площі. На стіні розміщено конструкції зі світлинами українських добровольців, військовослужбовців, які загинули у російсько-українській війні.

Довідка УНІАН. Наприкінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці.

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Українські військові зазнали значних втрат. Згідно з офіційними даними, за весь період боїв за Іловайськ, з 7 серпня по 30 вересня, загинули 366 українських військових, 429 отримали поранення, 128 потрапили у полон і 158 зникли безвісти. На сьогодні 11 військовослужбовців досі утримують у полоні, 84 вважаються зниклими безвісти.

Парламентська Тимчасова слідча комісія з розслідування Іловайської трагедії оцінювала загальні втрати українських військ у тисячу осіб.

Генпрокуратура 14 серпня 2017 року оприлюднила результати розслідування подій під Іловайськом у серпні 2014 року.

Згідно з цими результатами, головним винуватцем Іловайської трагедії є військове командування РФ. Генпрокуратура повідомила, що матеріали розслідування воєнних злочинів у ході подій під Іловайськом передано до офісу Міжнародного кримінального суду в Гаазі.