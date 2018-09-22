Доба на Донбасі: бойовики атакували ЗСУ із забороненої зброї, поранено трьох військових

За даними розвідки, одного бойовика російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та п'ятьох поранено.

Упродовж минулої доби, 21 вересня, бойовики російсько-окупаційних військ 18 разів відкривали вогонь по позиціях військ операції Об'єднаних сил. При цьому противник 4 рази застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Як повідомили у прес-центрі ООС, внаслідок обстрілів троє військовослужбовців отримали легкі поранення.

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Ворог обстріляв позиції ЗСУ в районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Луганське, Авдіївка, Мар'їнка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Широкине.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, мінометних обстрілів зазнали наші опорні пункти на Маріупольському напрямку. Так, вчора увечері з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Водяне. Опорний пункт наших військ біля Широкиного противник також обстріляв з міномету 120-го калібру. А позиції в районі Гнутового потрапили під вогневий наліт одразу обох мінометних калібрів", - йдеться у повідомленні.

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Також поблизу Водяного та Широкиного противник застосував озброєння БМП. Крім того, у Водяному позиціїї ООС потрапили під під вогонь протитанкового ракетного комплексу, а у Широкиному окупанти застосували зенітну установку ЗУ-23-2.

За даними розвідки, одного бойовика російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та п'ятьох поранено.

Від початку поточної доби бойовики 4 рази з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Кримське, Новотошківське, Павлопіль та Водяне. Крім того, під Кримським окупанти застосували станкові, автоматичні, ручні та підствольні гранатомети.

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