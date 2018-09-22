В Україні створять центр з протидії БПЛА

Науковець також зазначив, що APS вже проводили тренінги для українських силовиків і співробітників цивільних відомств, відповідальних за захист критичної інфраструктури, останній з яких відбувся у вересні 2018 року.

В Україні буде створено міжнародний тренувальний центр з протидії безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Про це в коментарі GuildHall заявив Радислав Пашкевич, головний конструктор корпорації «Advanced Protected System»(APS).

«У зв'язку зі зміною характеру сучасної війни, як на лінії бойових дій, так і в глибокому тилу все частіше БПЛА використовуються для ведення не тільки різного роду розвідки і шпигунства, але і для нанесення вогневих ударів, у тому числі по об'єктах критичної інфраструктури. Основна кількість БПЛА, які використовуються для цього, — невеликі порівняно дешеві цивільні дрони, які можна купити в будь-якому інтернет-магазині. У зв'язку з їх малорозмірністю їх дуже важко виявити і нейтралізувати. Наше завдання сьогодні — використовуючи власну систему "CTRL+SKY", а також українські технічні розробки почати готувати фахівців нової генерації, здатних ефективно протидіяти цим загрозам. Україна — найкраще місце для створення такого центру, оскільки, на жаль, має колосальний практичний досвід, накопичений в ході таких атак, як на Донбасі, так і в інших регіонах України», — пояснив Радислав Пашкевич.

Науковець також зазначив, що APS вже проводили тренінги для українських силовиків і співробітників цивільних відомств, відповідальних за захист критичної інфраструктури, останній з яких відбувся у вересні 2018 року. У ньому брали участь представники відповідних підрозділів Збройних сил України, СБУ, Держприкордонслужби, Національної гвардії, а також співробітники структур безпеки Міненерго та Мінінфраструктури.

«Українці краще інших розуміють якими технічними характеристиками повинні володіти сучасні засоби протидії малорозмірним БПЛА. Для нас відкриття тренувального центру — це також можливість самим вчитися і робити нашу систему ще більш ефективною. Вже зараз ми ведемо переговори з двома провідними підприємствами «Укроборонпрому» про інтеграцію в нашу систему їх розробок. Мова йде як про використання українських засобів радіо-електронного придушення, так і фізичного знищення цілей. Разом ми можемо створити систему, яка не матиме аналогів у світі,» — розповів Пашкевич.