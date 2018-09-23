Бойовики обстріляли позиції ЗСУ з мінометів та гранатометів, один боєць поранений
З початку доби російські окупаційні війська на Донбасі здійснили 17 обстрілів, один український захисник поранений.
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Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у вечірній зведенні станом на 18:00.
Зазначається, що противник вів прицільний вогонь з мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
"Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об'єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Новолуганське, Шуми, Южне, Майорск, Авдіївка, Піски, Павлопіль, Гнутово, Водяне та Лебединське", - йдеться в повідомленні.
За даними штабу, на Горлівському напрямку бойовики тричі застосовували міномети 82-го калібру, обстрілюючи опорні пункти ВСУ в районах населених пунктів Шуми, Южне та Майорск.
"А в районі Новолуганського на Светлодарському напрямку окупанти 5 разів застосували заборонене озброєння, обстрілявши позиції Об'єднаних сил з мінометів калібру 82 мм, а потім - двічі зробивши вогневої наліт мінометами 120-го і 82-го калібрів. По опорним пунктам наших військ в районі населеного пункту Гнутово російсько-окупаційні війська вели вогонь із застосуванням озброєння бойових машин піхоти", - додали в прес-центрі.