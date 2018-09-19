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Стали відомі імена двох українських бійців, загиблих на Світлодарській дузі (відео)

21:20, 19 вересня 2018
Війна
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Це - молодший сержант Володимир Ткачов та сержант Володимир Матвієнко. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.

Також бойовики поранили одного бійця. Нині стан його задовільний. Ситуація на фронті має тенденцію до загострення. 

Як повідомляв прес-центр ООС, протягом минулої доби на Донбасі бойовики били з БМП і мінометів, двоє українських військових загинули.

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Теги: #смерть#військові#Світлодарська дуга