Стали відомі імена двох українських бійців, загиблих на Світлодарській дузі (відео)

Терористи дедалі частіше обстрілюють українську територію та захисників із великого калібру.

Під час ворожого мінометного обстрілу в районі Світлодарської дуги на Донбасі загинули двоє бійців.

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Це - молодший сержант Володимир Ткачов та сержант Володимир Матвієнко. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.

Також бойовики поранили одного бійця. Нині стан його задовільний. Ситуація на фронті має тенденцію до загострення.

Як повідомляв прес-центр ООС, протягом минулої доби на Донбасі бойовики били з БМП і мінометів, двоє українських військових загинули.