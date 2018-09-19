Стали відомі імена двох українських бійців, загиблих на Світлодарській дузі (відео)
21:20, 19 вересня 2018Війна
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Терористи дедалі частіше обстрілюють українську територію та захисників із великого калібру.
Двоє бійців загинули під час ворожого мінометного обстрілу в районі Світлодарської дуги
Під час ворожого мінометного обстрілу в районі Світлодарської дуги на Донбасі загинули двоє бійців.
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Це - молодший сержант Володимир Ткачов та сержант Володимир Матвієнко. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.
Також бойовики поранили одного бійця. Нині стан його задовільний. Ситуація на фронті має тенденцію до загострення.
Як повідомляв прес-центр ООС, протягом минулої доби на Донбасі бойовики били з БМП і мінометів, двоє українських військових загинули.
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