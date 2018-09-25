Кадри раніше не публікували: у мережі показали фото Донецького аеропорту й "кіборгів"

Фотограф показав серію знімків "Неопублікований аеропорт".

Журналіст, письменник і фотограф Сергій Лойко показав світлини "кіборгів" у зруйнованому Донецькому аеропорту, які раніше не оприлюднювалися.

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Знімки він опублікував на своїй сторінці у Facebook. На фото українські воїни захищають Донецький аеропорт, стріляють та відпочивають.

Нагадаємо, бої за встановлення контролю над міжнародним аеропортом, який має стратегічне значення, тривали між українськими військами і проросійськими терористами з 26 травня 2014 до 21 січня 2015 року.

18-21 січня 2015 року внаслідок підриву терміналу ДАП загинули 58 "кіборгів".

21 січня 2015 року прийняли рішення відвести українських військовослужбовців з нового терміналу - цей об'єкт був повністю зруйнований і не придатний для оборони.