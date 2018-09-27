"Нажився на Донбасі": журналіст розповів, як сербський найманець "ДНР" заробив на війні
Сербський найманець Деян Берич, який воював на боці бойовиків на Донбасі, зібрався продавати "зароблену" ним ділянку землі в Росії.
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Він оцінив її у понад мільйон рублів. Про це в Twitter повідомляє журналіст Денис Казанський.
"Непогано сербський найманець Берич на війні підзаробив. Отримав ділянку в 21 га під Рязанню, тепер продає. Хоче більше мільйона рублів. Який тільки набрід не нажився на Донбасі й горі його жителів. Зі всього світу злетілися стерв'ятники", – пише він.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня на Донбасі підстрелили відомого найманця "ДНР" із Сербії Деяна Берича. Раніше він був поранений на Донбасі у серпні 2017 року.
Непогано сербський найманець Берич на війні підзаробив. Отримав ділянку в 21 Га під Рязанню, тепер продає. Хоче більше мільйона рублів.— Денис Казанський (@den_kazansky) September 26, 2018
Який тільки набрід не нажився на Донбасі і горе його жителів. Зі всього світла злетілися стерв'ятники. "Визволителі", блядь pic.twitter.com/iaW70uG2ko