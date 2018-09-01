Росія зачищає свідків своїх злочинів на Донбасі - Геращенко

Українська сторона чекає від ОБСЄ подробиць вчорашнього вибуху в Донецьку.

Вбивство ватажка "Донецької народної республіки" Олександра Захарченка свідчить про те, що Російська Федерація зачищає свідків своїх злочинів на Донбасі.

Про це у Facebook повідомила віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко.

Геращенко зазначила, що українська сторона хоче бачити всіх ватажків бойовиків та їх кураторів з Росії на відкритому суді в Гаазі. Однак Росія зачищає свідків своїх злочинів.

"Вже 9 місяців ні слуху, ні духу від ще одного бойовика - Плотницького, доля його невідома. Іншого свідка злочинів Путіна ФСБ зачистила в більш радикальний спосіб", - підкреслила вона.

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Геращенко також зазначила, що очікує від місії ОБСЄ більш детальної інформації про інцидент в Донецьку, в результаті якого загинув Захарченко.

Як повідомляв УНІАН, що Геращенко просить ОБСЄ сприяти розблокуванню пунктів пропуску на Донбасі.

Зазначимо, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що вбивство ватажка "Донецької народної республіки" Олександра Захарченка підвищить напруженість на Донбасі. Він також заявив, що в Кремлі вбивство Захарченка розцінюють як провокацію.

Як повідомляв УНІАН, Захарченка було вбито 31 серпня в результаті вибуху в ресторані «Сепар» у центрі Донецька.

В СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед, пов'язаних з розподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не виключали причетності до вбивства ватажка бойовиків російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченка могла стати непотрібною і заважати.

У МЗС РФ у вбивстві Захарченка звинуватили Україну.