В окупованій Макіївці внаслідок отруєння водою госпіталізовано вже 87 осіб

Представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини висловив думку, що госпіталізованих може бути набагато більше.

В окупованій Макіївці Донецької області після масового отруєння питною водою госпіталізовано 87 осіб.

Про це повідомив представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини на Донбасі Павло Лисянський на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожЖурналіст про масове отруєння водою в Макіївці: далі в "ЛДНР" буде тільки гірше

"Отже, на сьогодні нам вдалося дізнатися, що сумарно до лікарень Макіївки і Донецька (до інфекційних відділень) госпіталізовано 87 осіб (із них чотири дитини), це те, що нам вдалося дізнатися. Інформація дуже сильно блокується представниками окупаційних адміністрацій. Як нам повідомляють, стан госпіталізованих людей середньо тяжкий", - повідомив Лисянський.

"Я впевнений, що кількість тих, хто звернулися, набагато більша, але отримати інформацію вже практично неможливо. Окупаційні адміністрації свідомо занижують кількість людей, які звернулися й госпіталізовані", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, в окупованій Макіївці Донецької області сталося масове отруєння питною водою. Зокрема, 25 вересня до міської лікарні Макіївки "масово почали надходити звернення зі скаргами на погане самопочуття з такими симптомами: біль в області живота, блювота, озноб, підвищення температури, у тяжких випадках - виражена інтоксикація та зневоднення".