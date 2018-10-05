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На Донбасі через обстріли поранено військового

19:21, 05 жовтня 2018
Війна
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Бойовики вели прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів / фото ЗСУ

Як повідомляється на сторінці ОНС в соціальній мережі Facebook, з 7.00 до 18.00 окупанти 4 рази порушили режим припинення вогню. При цьому один обстріл вони вчинили з застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

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Бойовики вели прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по хутору Вільному, зі стрілецької зброї обстріляли опорний пункт українських бійців у Мар'їнці.

Також терористи застосували міномети 82-го калібру, озброєння бойових машин піхоти, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю по позиціях Об'єднаних сил у районі Павлополя, а по захисниках Гнутового вели вогонь зі станкового гранатомету.

Як повідомлялося, за минулу добу бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил.

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Теги: #Донбас#війна#обстріли