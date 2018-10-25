Рокірування ватажків: Тука розповів про плани Росії щодо "ЛДНР"

Зараз у Росії опрацьовують сценарій змінити зовнішній вигляд керівників "ЛДНР", говорить Тука.

Одне з основних завдань Росії після так званих виборів у "ДНР" - привести до влади "ботаніків", які спробують інтегрувати Донбас в Україну.

Таку думку в інтерв'ю "Обозревателю" висловив заступник міністра у справах тимчасово окупованих територій Георгій Тука. Він наголосив, що за останні 7-8 місяців в Україні активізувалися ті проросійські сили, які ратують за ведення так званих прямих переговорів.

"Це путінський сценарій, який Росія наполегливо пропонувала ще з 2014 року. Ті, хто виступає за це: команда Медведчука в різних іпостасях, так звана команда "Опозиційного блоку", різні фейкові громадські організації — це прокремлівські сили. Вони зараз намагаються виключно політичними кроками примусити Україну до такого сценарію. Зараз у цьому ж ключі будуть діяти і проросійські лобістські сили, які представлені у Європі", - вважає Тука.

При цьому політик проводить паралель з невдалим досвідом Молдови у вирішенні конфлікту на території Придністров'я.

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"Небезпека цього сценарію в тому, що у нас є негативний досвід Молдови і Придністров'я, коли Кишинів піддався на вмовляння Росії і почав прямі переговори з Тирасполем. Наступного дня Росія зробила крок у бік, змінилася загальна структура і РФ учасника конфлікту перетворилася на спостерігача, міжнародного посередника, зрештою - миротворця. У такому стані ніяких санкцій до Росії за те, що вона розв'язала війну в Молдові, не було. З іншого боку всі розуміють, влада Тирасполя жодного кроку без погодження з Кремлем не робить", - сказав Тука.

Зараз у Росії опрацьовують сценарій змінити зовнішній вигляд керівників "Л/ДНР", щоб їх можна було інтегрувати в Україну на умовах Москви.

"Такі персонажі як Плотницький, Захарченко - вони для такої мети, м'яко кажучи, мало підходять і їх потрібно замінювати на тих людей, яких у народі називають "ботаніки". Це можуть бути представники інтелігенції, бізнесу, люди далекі від війни, в костюмах і краватках. Їх можна подати як сторону для переговорів. Тому і було спочатку здійснено одне рокірування, а потім - друге", - впевнений заступник міністра.

Раніше Тука заявляв, що у жителів окупованих територій Донбасу не залишилося жодних ілюзій щодо можливого приєднання ОРДЛО до Росії.