Бойовики сьогодні 7 разів обстріляли позиції українських бійців

У ході бойових дій жоден військовослужбовець не постраждав.

Сьогодні російсько-окупаційні війська 7 разів обстріляли оборонні укріплення Об'єднаних сил на Донбасі.

Як повідомляється на сторінці операції Об'єднаних сил у Facebook, також було зафіксовано один випадок ведення вогню по ділянці місцевості: граната в ході ворожого обстрілу зі станкового протитанкового гранатомета упала неподалік Красногорівки.

"Противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найбільшу активність ворога зафіксовано поблизу Лебединського, де він здійснив два обстріли позицій військ, що обороняються", - поінформували у прес-центрі ООС.

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Загалом ворожий вогонь зафіксовано в районах населених пунктів Верхньоторецьке, Красногорівка, Піски, Чермалик, Водяне та Лебединське.

"У ході бойових дій жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не постраждав. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових", - йдеться у дописі.

Раніше УНІАН повідомляв, що впродовж минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил терористи 19 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, у тому числі три рази із забороненого озброєння.