ЗСУ провели масштабні бойові стрільби поблизу Криму з Бук-М1 та С-300 (фоторепортаж)

Крім того, Україна провела державні випробування модернізованого ЗРК Оса-АКМ.

Збройні сили України провели бойові стрільби поблизу окупованого Росією Криму із зенітних ракетних комплексів Бук-М1 та С-300 різних модифікацій.

Про це повідомляє прес-служба командування Повітряних сил ЗСУ на сторінці у Facebook.

«1-го листопада, у Херсонській області на державному полігоні «Ягорлик» відбулись бойові стрільби зенітних ракетних підрозділів ЗРК С-300ПС, С-300ПТ, Бук-М1», - йдеться в повідомленні.

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Також пройшли контрольні льотні випробування ракет до ЗРК С-125М1 та державні випробування модернізованого ЗРК Оса-АКМ.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада на державному випробувальному полігоні "Ягорлик" у Херсонській області розпочались бойові стрільби, контрольні льотні випробування зенітних керованих ракет середньої та малої дальності, які триватимуть до 4 листопада.

Крім того, Україна перекрила частину повітряного простору над північно-західною частиною акваторії Чорного моря біля окупованого Криму через проведення бойових стрільб з 1 по 4 листопада.