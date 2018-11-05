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Об’єднані сили провели на Донбасі навчання систем ППО і ударної авіації (відео)

11:46, 05 листопада 2018
Війна
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Екіпажі штурмової авіації тренувалися умовно знищувати наземні цілі / Міноборони

Читайте такожУ штабі ООС показали відео тренувань з протидії прориву через кордон

Про це йдеться у повідомленні штабу ООС у Facebook. На виконання наказу командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва пройшла перевірка готовності чергових сил авіації та протиповітряної оборони до виконання завдань за призначенням.

Проведено тренування чергових бойових обслуг та розрахунків зенітно-ракетних військ з виявлення, розпізнавання, супроводженню та умовного знищення повітряних цілей.

Крім того, екіпажі штурмової авіації тренувалися умовно знищувати наземні цілі.

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Теги: #Донбас#навчання