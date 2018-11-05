Об’єднані сили провели на Донбасі навчання систем ППО і ударної авіації (відео)
11:46, 05 листопада 2018Війна
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Екіпажі штурмової авіації тренувалися умовно знищувати наземні цілі.
Екіпажі штурмової авіації тренувалися умовно знищувати наземні цілі / Міноборони
Об’єднані сили провели на Донбасі навчання систем протиповітряної оборони та ударної авіації.
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Про це йдеться у повідомленні штабу ООС у Facebook. На виконання наказу командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва пройшла перевірка готовності чергових сил авіації та протиповітряної оборони до виконання завдань за призначенням.
Проведено тренування чергових бойових обслуг та розрахунків зенітно-ракетних військ з виявлення, розпізнавання, супроводженню та умовного знищення повітряних цілей.
Крім того, екіпажі штурмової авіації тренувалися умовно знищувати наземні цілі.
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